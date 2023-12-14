الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قراره المنتظر بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.

وقرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل البالغ عددهم 27 بلدا.

وأضاف ميشال، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في وقت سابق اليوم الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلاده.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل "أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".

وحذّر من "التردد وأنصاف الحلول".

وتابع "اليوم، هو اليوم الذي سنتخذ فيه قرارًا سياسيًا ردًا على ما أنجزنا. الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا".

وتنتظر كييف الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن افتتاح هذه المفاوضات التي تمهد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.