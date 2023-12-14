الخميس 14 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
14 ديسمبر 2023 22:00

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قراره المنتظر بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
وقرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل البالغ عددهم 27 بلدا.
وأضاف ميشال، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا".
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في وقت سابق اليوم الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلاده.
وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل "أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".
وحذّر من "التردد وأنصاف الحلول".
وتابع "اليوم، هو اليوم الذي سنتخذ فيه قرارًا سياسيًا ردًا على ما أنجزنا. الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا".
وتنتظر كييف الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن افتتاح هذه المفاوضات التي تمهد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يعلّق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات الانضمام
الاتحاد الأوروبي يستقبل مزيداً من اللاجئين خلال عامين
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
انضمام
أوكرانيا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
زيلينسكي يصل إلى قيادة الجيش الأميركي في أوروبا في فيسبادن بألمانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات الانضمام
اليوم 22:18
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن قراره بشأن مفاوضات انضمام أوكرانيا
اليوم 22:00
«عائلات كروية» تقود «الوصل» إلى صدارة «دوري 21»
الرياضة
«عائلات كروية» تقود «الوصل» إلى صدارة «دوري 21»
اليوم 22:00
سوق أبوظبي المالي العالمي (الاتحاد)
اقتصاد
18 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي المالي
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©