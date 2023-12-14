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زيلينسكي يعلّق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات الانضمام

زيلينسكي يصل إلى قيادة الجيش الأميركي في أوروبا في فيسبادن بألمانيا
14 ديسمبر 2023 22:18

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بما اعتبره "انتصارا لأوكرانيا" و"لأوروبا برمتها"، إثر قرار الاتحاد الاوروبي فتح مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل في اليوم الأول من قمة لقادة دوله.
وكتب زيلينسكي على منصة إكس "إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة"، موجها التهنئة إلى "كل أوكراني".
وقرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل البالغ عددها 27 بلدا.
وأضاف ميشال، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا".
وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لألمانيا في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة إليها.
وقالزيلينسكي، عبر منصة إكس "بعد زيارتي للنرويج، وصلت إلى قيادة الجيش الأميركي في أوروبا، ومقرها في فيسبادن بألمانيا".
كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت عن الزيارة نهاية فترة بعد الظهر، مؤكدة وصول زيلينسكي إلى مطار فرانكفورت.
وأنشأت الولايات المتحدة مركز تنسيق للمساعدة لأوكرانيا عام 2022 في قاعدة كلاي العسكرية الواقعة في فيسبادن غرب ألمانيا.
وأضاف الرئيس الأوكراني "اقتنعت مجددا بالجودة الممتازة للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. نحن في حاجة إليها بالتأكيد".
وتابع "نأمل أن يتخذ الكونغرس الأميركي قريباً قرارا حاسما بمواصلة هذا الدعم الحيوي لأوكرانيا"، في إشارة إلى تعطل إقرار حزمة مساعدات جديدة بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في المؤسسة التشريعية الأميركية.
وتلقت كييف، اليوم الخميس، منظومة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز "باتريوت" قدمتها ألمانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.
وقالت الوزارة عبر منصة إكس "منظومة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت وصلت إلى أوكرانيا"، مشيدة ب"مساعدة عسكرية أكثر من ضرورية".
وهذه ثاني منظومة "باتريوت" تتسلمها أوكرانيا من ألمانيا.
تأتي زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا غداة زيارته العاصمة النرويجية، حيث التقى زعماء خمس دول شمالية تعد من بين الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا في أزمتها الحالية.

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