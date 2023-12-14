«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن

واشنطن (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مجلس النواب الأميركي صوت بالموافقة على فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية أنشطة نجله هانتر التجارية «المثيرة للجدل».

وقالت وسائل الإعلام إن 221 نائباً صوتوا مساء أمس الأول لصالح هذا القرار فيما عارضه 212 نائباً آخر. وقدم مشروع القرار الحزب الجمهوري والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأميركي الحالي.

وتتعلق تلك التحقيقات باتهامات بتورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر خصوصاً خلال الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأميركي في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات. ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن «هذا القرار قانوني بحت»، رافضاً تسييس القضية.