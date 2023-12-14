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مباحثات ليبية أممية حول توحيد المؤسسة العسكرية

مباحثات ليبية أممية حول توحيد المؤسسة العسكرية
15 ديسمبر 2023 01:18

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أمس، التزامه بتوحيد المؤسسة العسكرية وتأمين العملية الانتخابية، بحسب تدوينة نشرها المسؤول الأممي عبر حسابه على منصة «إكس». والتقى باتيلي بآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي في العزيزية جنوب غرب طرابلس بحضور عدد من الضباط العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الغربية. وأوضح باتيلي أنه ناقش مع جويلي والضباط العسكريين «الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي».
وقال باتيلي إن «اللواء جويلي أكد والحضور من العسكريين التزامهم بالإسهام بإيجابية في توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة دمج التشكيلات المسلحة، كما أعربوا عن التزامهم الواضح بتأمين العملية الانتخابية من أجل وضع البلاد على مسار الاستقرار والازدهار».
يأتي لقاء باتيلي مع جويلي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المسؤول الأممي مع مختلف الجهات الليبية الفاعلة سياسياً وأمنياً واجتماعياً من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

عبد الله باتيلي
الأزمة الليبية
ليبيا
أسامة جويلي
الأمم المتحدة
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