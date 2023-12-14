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مصر والبحرين تؤكدان ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في غزة

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
15 ديسمبر 2023 01:18

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أهالي غزة. 
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء أثناء اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من العاهل البحريني استعرضا خلاله الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 
وأكد الجانبان أهمية تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة. 
وأثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين في مصر والبحرين وانعكاسها على التطور المطرد في روابط البلدين مؤكدان أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.

مصر
البحرين
غزة
إسرائيل
فلسطين
قطاع غزة
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