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انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
15 ديسمبر 2023 01:18

غزة (الاتحاد)

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أكدت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان «بالتل» و«جوال»، وهما الشركتان الرئيسيتان في غزة، أن خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع.
وقالتا في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب استمرار الحرب».
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أمس، مقتل 3 آلاف و714 طالباً فلسطينياً وإصابة 5 آلاف و700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 3679 بالإضافة إلى 5429 جريحاً، فيما قتل في الضفة 35 طالباً وأصيب 271 آخرون، إضافة إلى اعتقال 82».
كما أفادت بأن «209 معلمين وإداريين قتلوا وأصيب 619 بجروح في قطاع غزة، واثنان أصيبا بجروح، واعتُقل أكثر من 65 في الضفة».
وقالت الوزارة إن «278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب».

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