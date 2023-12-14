بوتين: الوضع في غزة «كارثي»

موسكو (الاتحاد)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الوضع في غزة بأنه «كارثي»، قائلاً: إن القطاع تحول إلى «أكبر مقبرة للأطفال في التاريخ». وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي موسع عقده لاستعراض نتائج العام وتحديد مواقف روسيا حيال القضايا الدولية والإقليمية أن «ما يحدث في قطاع غزة من جهة عدد الضحايا لا يقارن بأي نزاع إقليمي آخر معاصر».

وأكد موقف روسيا الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مطالباً في هذا السياق بخلق ظروف أساسية من أجل تسوية النزاع بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل.

كما شدد بوتين على ضرورة حماية السكان المدنيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وكشف الرئيس الروسي النقاب عن أن إسرائيل رفضت عرضاً روسياً لإقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، مشيراً إلى أن القاهرة أيدت هذا التوجه فيما رفضه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحجة «انعدام الأمن».

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل جهودها الإنسانية، مشيراً إلى أنها ستزيد من حجم المساعدات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة.