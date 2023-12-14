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«الأونروا» لـ«الاتحاد»: معبر رفح غير كافٍ ولابد من مضاعفة شاحنات المساعدات

أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
15 ديسمبر 2023 01:18

وائل بدران (رفح)
أكد فيليب لارزيني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن معبر رفح غير كافٍ لإدخال المساعدات، ولابد من فتح معبر «كرم أبو سالم» ومضاعفة 4 مرات عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة محملةً بالمساعدات الضرورية.
وأوضح في تصريحات خاص لـ«الاتحاد» على هامش جولة قادتها الإمارات لأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى معبر رفح الثلاثاء، للوقوف على التحديات التي تواجه إيصال المساعدات: جهود كثيرة بذلت للتوصل إلى إجماع حول اتفاق من أجل وقف إطلاق النار، لكننا لم نتوصل إلى هذا الاتفاق بعد، ولسوء الحظ لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل لهذا الاتفاق يوم الجمعة، وهناك زيارة لأعضاء المجلس في محاولة لفهم أفضل كيفية عمل النظام الإنساني على الجانب المصري من مدينة رفح.

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وأضاف لارزيني: رسالة واحدة نوجهها للدول الأعضاء في مجلس الأمن، فحواها أننا بحاجة إلى مساعدات إضافية وأن معبر رفح غير كافٍ، نحتاج إلى فتح معبر «كرم أبو سالم» ومضاعفة 4 مرات عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة محملةً بالمساعدات الضرورية، لأننا كمنظمات لن نتمكن وحدنا من تلبية الاحتياجات الضخمة والمتواصلة للسكان الذين فقدوا كل شيء والذين يعتمدون اليوم بالكامل على المساعدات الدولية.
وكان لارزيني أكد أنّ سكان قطاع غزة الذين يتعرّضون لقصف متواصل منذ أسابيع، «لم يعد لديهم وقت أو خيارات، مشيراً إلى إنّه رأى شاحنة مساعدات أوقفها سكان كانوا يطلبون الطعام ويبتلعونه في الشارع».
وتابع: من غير الواقعي التفكير بأنّ الناس سيظلّون صامدين في مواجهة مثل هذه الظروف المعيشية، مشيراً إلى أنّ مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية، وحيث يوجد المعبر الوحيد المفتوح أمام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، قد ارتفع عدد سكانها من 280 ألف نسمة إلى «أكثر من مليون شخص».
وشدّد على أنّ الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حدّ كبير على قدرات «الأونروا»، موضحاً أنّها «على وشك الانهيار».

الأونروا
معبر رفح
معبر رفح الحدودي
غزة
فلسطين
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