الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تبدي استعداداً مشروطاً لاستئناف التعاون مع النيجر

واشنطن تبدي استعداداً مشروطاً لاستئناف التعاون مع النيجر
15 ديسمبر 2023 01:18

نيامي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن
إفشال محاولة «حوثية» للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر

أعلنت الولايات المتّحدة استعدادها لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو في انقلاب بمرحلة انتقالية قصيرة.
وعلّقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وأمس الأول، بدأت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي زيارة إلى نيامي التقت خلالها عدداً من المسؤولين النيجريين من بينهم رئيس الوزراء المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.
وقالت الدبلوماسية الأميركية للصحافيين إنّه يتعيّن على «المجلس الوطني لحماية الوطن»، المجلس العسكري الحاكم، أن يعلن «موعداً نهائياً لانتقال سريع وذي مصداقية» تنبثق منه «حكومة منتخبة ديمقراطياً»، مضيفة «لقد أكّدنا أنّنا مستعدّون لاستئناف تعاوننا إذا اتّخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها».
ويقترح الجيش فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات كحدّ أقصى يعيد في نهايتها السلطة إلى المدنيين، قائلاً إنّ هذه الفترة تحدّد مدّتها من خلال «حوار وطني» سيُعقد قريباً.
وفي ما يتعلّق بمصير الرئيس السابق، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أنّ العسكريين وافقوا على التوصّل إلى حلّ مرضٍ له ولأسرته ولأعضاء حكومته.

النيجر
أميركا
محمد بازوم
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توكد أهمية تحقيق الاستقرار في وسط أفريقيا
15 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: الوضع في غزة «كارثي»
15 ديسمبر 2023
جو بايدن
الأخبار العالمية
«النواب الأميركي» يصادق على فتح تحقيق لعزل بايدن
15 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس ماسون» (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إفشال محاولة «حوثية» للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر
15 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©