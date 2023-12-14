عشرات القتلى بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

أدى هجوم نفذه إرهابيون إلى مقتل العديد من الأشخاص هذا الأسبوع في وسط مالي، حيث أفاد سكّان محليون، اليوم الخميس، بمقتل عشرات الجنود والمدنيين.

واكتفى الجيش بالإبلاغ، اليوم الخميس، عن هجوم "إرهابي" صدّه الثلاثاء على معسكره في "فارابوغو"، من دون وقوع خسائر بشرية.

ويعدّ وسط مالي أحد مراكز العنف الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال مسؤول محلّي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الهجوم على فارابوغو أدى إلى مقتل نحو ستين عسكرياً ومدنياً". كما أبلغ عن مفقودين. وأضاف أن معسكر الجيش وقع في أيدي الإرهابيين الذين سارعوا إلى مغادرة المنطقة وفق أسلوب عملهم المعتاد.

كذلك، قال أحد السكان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "إذا أحصينا القتلى العسكريين والمدنيين والأشخاص الذين لا نعرف مصيرهم، فإنّ هذا يعني 62 شخصاً على الأقل". وأضاف أنّه لا يعرف شيئاً عن اثنين من إخوته. وتابع "لا أعرف ما إذا كانا قد قُتلا أم أنهما هاربان أو مختبئان".

واعترف الجيش، اليوم الخميس، بوقوع هجوم. وقال، في بيان مقتضب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّه "نفّذ رداً قوياً مكّن من صدّ هجوم إرهابي استهدف معسكر فارابوغو".

وتشهد مالي منذ العام 2012 أعمال عنف ترتكبها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش الإرهابيين".