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بايدن وأردوغان ناقشا انضمام السويد إلى الناتو

بايدن يلتقي أردوغان (أرشيفية)
14 ديسمبر 2023 23:39

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون لأمن القومي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تحدثا هاتفياً حول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضاف كيربي أن الرئيسين تناولا مسألة طلب السويد الانضمام إلى الحلف.
وأوضح المتحدث، في مؤتمر صحفي، أنه لن يتفاجأ إذا جرت مناقشة مسألة تحديث الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 خلال المكالمة.
كانت السويد وفنلندا قدمتا طلباً، في مايو 2022، للانضمام إلى حلف الناتو. وقد حصلت فنلندا على العضوية بعد موافقة كل الدول الأعضاء على ذلك. بينما ما زالت السويد بحاجة إلى موافقة تركيا وبولندا.
كان أردوغان ربط، في وقت سابق هذا الشهر، تلك المصادقة، بموافقة "متزامنة" من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات إف-16 المقاتلة لتركيا.
وقال الرئيس التركي، في تلك التصريحات، "أنتم تقولون إنّكم ستتخذون إجراءات بشأن مسألة بيع طائرات إف-16 بعد أن يوافق عليها الكونغرس... افعلوا بشكل متزامن ومتكافل ما يتعيّن عليكم القيام به، وسيتخذ برلماننا القرار اللازم" بشأن السويد.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
رجب طيب أردوغان
السويد
حلف شمال الأطلسي
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