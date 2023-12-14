واشنطن تدعو موسكو إلى «التفاوض بحسن نية» للإفراج عن سجناء

أعلن ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن روسيا رفضت كل عروض الولايات المتحدة حتى الآن للإفراج عن أميركيين اثنين معتقلين لديها، مطالبا بـ"التفاوض بحسن نية".

وقال المتحدث للصحافيين "هناك عرض مهم قدمناه قبل بضعة أسابيع"، مؤكدا أن موسكو "رفضت" كل العروض.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الصدد.

وأضاف ميلر "لدينا أمل كبير باتفاق" مع روسيا في شأن الإفراج عن الصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي قرر القضاء الروسي الخميس إبقاءه موقوفا، وكذلك عن العنصر السابق في مشاة البحرية بول ويلان.

وتابع "سنكون سعداء بأن يفاوضوا بحسن نية... ولكن حتى الآن، رأيناهم يرفضون القبول باقتراحاتنا".

وأكد المتحدث أن على بوتين "الجلوس إلى طاولة" المفاوضات و"مساعدتنا في التوصل إلى اتفاق".

ورفضت الولايات المتحدة أن تكشف مضمون العرض الذي قدمته إلى روسيا، علما أن الأميركيين والروس سبق أن قاموا بعمليات تبادل سجناء عدة.