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رومانيا تعلن تحطم مسيّرة روسية داخل أراضيها

حطام طائرة مسيرة (أرشيفية)
15 ديسمبر 2023 00:06

عثرت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، على حفرة ضمن أراضيها ناجمة عن تحطم طائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية لميناء الدانوب في أوكرانيا المجاورة.
وأعلنت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، أنه أمام هذا "الانتهاك الجديد للمجال الجوي الروماني" تقرر "استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية"، ودانت "الهجمات المتكررة... بما في ذلك على الحدود الرومانية الأوكرانية".
وتم إبلاغ أعضاء حلف الناتو وما زالت المشاورات جارية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع "تم العثور على حفرة بعمق 1,50 متر بعد تحطم طائرة مسيّرة في منطقة غير مأهولة على بعد حوالى أربعة كيلومترات من قرية غريندو".
بدأت الفرق عملية بحث خلال الليل بعدما رصدت رادارات الجيش الطائرة المسيّرة وأبلغ عن احتمال ارتطامها بالأرض.
ونشرت طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" و"يوروفايتر تايفون" لمراقبة المجال الجوي واتخذت الإجراءات لتأمين المنطقة.
من جهته، أكد ديلان وايت المتحدث باسم الناتو، الخميس، أن الحلف "ليس لديه أي معلومات تشير إلى هجوم روسي متعمد ضد الحلفاء".

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المصدر: وكالات
رومانيا
طائرة مسيرة
حطام
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