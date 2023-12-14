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فنلندا تعيد إغلاق حدودها مع روسيا

سيارات في طابور عند الحدود بين فنلندا وروسيا
15 ديسمبر 2023 00:11

أعلنت فنلندا، الخميس، أنها ستغلق حدودها الشرقية مع روسيا مجدداً بعد ساعات من إعادة فتحها.
وقالت ماري رانتانين وزيرة الداخلية الفنلندية، في مؤتمر صحافي، إن فنلندا، التي تتشارك حدودا بطول 1340 كيلومتراً مع روسيا، ستغلق الحدود بين البلدين اعتباراً من الجمعة الساعة الثامنة مساء (18,00ت غ) حتى 14 يناير.
وقامت فنلندا جزئياً، الثلاثاء، بتخفيف الإغلاق الذي كان سارياً منذ نهاية نوفمبر بهدف تقييم الوضع على حدودها، لكنها ألغت الخطة مباشرة بعد استئناف المهاجرين دخول البلاد.
وفتحت نقطتا عبور حدوديتان في جنوب شرق فنلندا ليل الأربعاء الخميس، وقال حرس الحدود الفنلنديون الخميس إنه منذ ذلك الوقت عبر 40 شخصاً على الأقل لطلب اللجوء.
وأضافت رانتانين "ازداد عدد المهاجرين بسرعة وتسارعت الظاهرة بشكل أسرع من المتوقع".
وكتب آرثر بارفينتشيكوف حاكم منطقة كاريليا الروسية المتاخمة لفنلندا الخميس على منصة اكس "هناك مجموعات من المهاجرين بين الأشخاص الذين يرغبون في عبور الحدود".
وأضاف أن السلطات الروسية فحصت جوازات سفر المهاجرين ولم تجد سوى اثنين يحملان وثائق غير قانونية.
وتابع "سُمح للآخرين بالمرور عبر نقطة التفتيش في مجموعات صغيرة".

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المصدر: وكالات
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