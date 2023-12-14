الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تريد إدارة "مسؤولة" للخلافات مع الصين

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
15 ديسمبر 2023 00:39

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، ضرورة إدارة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة بطريقة "مسؤولة".
وجاء في مقتطفات من خطاب تلقيه الوزيرة أمام مجلس الأعمال الأميركي-الصيني في واشنطن أن "الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الإدارة المسؤولة للعلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين" والتي ستظل "تواجه صعوبات مستمرة".
وتؤكد يلين "نحن لا نسعى إلى حل جميع خلافاتنا أو تجنب كل الصدمات. هذا ليس واقعيا بأي حال من الأحوال"، مشيرة إلى "خلافات قوية بين الولايات المتحدة والصين في مجالات عديدة".
وتريد واشنطن خصوصا الحفاظ على خطوط التواصل من أجل منع "أن يؤدي سوء الفهم إلى التصعيد والتسبب في الضرر"، وفق وزيرة الخزانة الأميركية.
يسعى أكبر اقتصادان في العالم مؤخراً إلى تخفيف التوترات.
وقام العديد من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن برحلات رسمية إلى الصين، من بينهم جانيت يلين. وفي نوفمبر، عقد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة في كاليفورنيا اتفقا خلالها على استئناف الاتصالات العسكرية.
وتعتزم جانيت يلين القيام بزيارة ثانية إلى الصين عام 2024، تناقش خلالها "قضايا صعبة مثيرة للقلق" مع نظيرها الصيني.
الأولوية الأخرى بالنسبة ليلين هي "الضغط من أجل أن تكون السياسات الاقتصادية وصنع السياسات في الصين أكثر وضوحا من أجل توجيه عملية صنع القرار لدينا بشكل أفضل"، وفق المقتطفات من خطابها.

أخبار ذات صلة
موجة من الطقس البارد تجتاح شمال الصين
تعليق الدراسة في بكين بسبب «الثلوج»
المصدر: وكالات
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
خلافات
الصين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فحوص جدري القرود
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تحذّر من إصابات بمرض تمثل خطرا عالميا
اليوم 23:02
الأمير هاري يغادر المحكمة بعد الإدلاء بشهادته (أرشيفية)
الترفيه
تغريم صحيفة بريطانية دينت باختراق هاتف الأمير هاري
اليوم 22:37
شارل ميشال يتوسط فان دير لاين ورئيس وزراء إسبانيا سانشيز خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأوروبية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعم أوكرانيا رغم فيتو المجر
اليوم 22:27
«الملك» يقسو على «النسور» بـ«رباعية»
الرياضة
«الملك» يقسو على «النسور» بـ«رباعية»
اليوم 22:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©