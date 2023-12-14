أميركا تريد إدارة "مسؤولة" للخلافات مع الصين

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، ضرورة إدارة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة بطريقة "مسؤولة".

وجاء في مقتطفات من خطاب تلقيه الوزيرة أمام مجلس الأعمال الأميركي-الصيني في واشنطن أن "الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الإدارة المسؤولة للعلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين" والتي ستظل "تواجه صعوبات مستمرة".

وتؤكد يلين "نحن لا نسعى إلى حل جميع خلافاتنا أو تجنب كل الصدمات. هذا ليس واقعيا بأي حال من الأحوال"، مشيرة إلى "خلافات قوية بين الولايات المتحدة والصين في مجالات عديدة".

وتريد واشنطن خصوصا الحفاظ على خطوط التواصل من أجل منع "أن يؤدي سوء الفهم إلى التصعيد والتسبب في الضرر"، وفق وزيرة الخزانة الأميركية.

يسعى أكبر اقتصادان في العالم مؤخراً إلى تخفيف التوترات.

وقام العديد من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن برحلات رسمية إلى الصين، من بينهم جانيت يلين. وفي نوفمبر، عقد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة في كاليفورنيا اتفقا خلالها على استئناف الاتصالات العسكرية.

وتعتزم جانيت يلين القيام بزيارة ثانية إلى الصين عام 2024، تناقش خلالها "قضايا صعبة مثيرة للقلق" مع نظيرها الصيني.

الأولوية الأخرى بالنسبة ليلين هي "الضغط من أجل أن تكون السياسات الاقتصادية وصنع السياسات في الصين أكثر وضوحا من أجل توجيه عملية صنع القرار لدينا بشكل أفضل"، وفق المقتطفات من خطابها.