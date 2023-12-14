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أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ فرط صوتي

آثار قصف على محيط العاصمة كييف
15 ديسمبر 2023 00:57

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت الخميس ثلاثة صواريخ فرط صوتية في اتجاه العاصمة كييف وغرب البلاد تم إسقاط واحد منها على الأقل.
ولم يسجل، حتى الآن، سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء تلك الصواريخ.
وذكرت القوات الجوية أن هذه الصواريخ البالستية من طراز "كينجال" أطلقت في اتجاه كييف ومدينة ستاروكوستيانتينيف (منطقة خميلنيتسكي) التي تضم مطارا عسكريا.
وأوضحت أن أحد الصواريخ دمر في منطقة كييف. وبعد الظهر، سمع مراسلون صحافيون دوي انفجارات عدة في العاصمة بعيد إطلاق صفارات الإنذار.
ولم تحدد القوات الجوية هل بلغت الصواريخ الأخرى أهدافها أم تم إسقاطها. لكن المتحدث باسمها يوري ايغنات قال، في وقت سابق، إن صاروخا "أصاب منطقة خميلنيتسكي" من دون أن يوضح ما إذا كانت منطقة القاعدة العسكرية في ستاروكوستيانتينيف قد طاولها القصف.
وأطلقت الصواريخ الفرط صوتية، التي يصعب عادة إسقاطها، من مقاتلات "ميغ-31".
وأشارت القوات الجوية إلى أن "عشر دقائق فقط" فصلت بين إطلاق صفارات الإنذار ووصول الصواريخ إلى وسط أوكرانيا.
وأطلق الإنذار المذكور في كييف أربع مرات الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

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المصدر: وكالات
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