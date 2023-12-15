الجمعة 15 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية: بيونج يانج قد تطلق صاروخاً باليستياً الشهر الجاري

كوريا الجنوبية: بيونج يانج قد تطلق صاروخاً باليستياً الشهر الجاري
15 ديسمبر 2023 08:48

أثار مسؤول أمني رئاسي كوري جنوبي يوم الخميس احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الشهر، وذلك لدى وصوله إلى واشنطن لحضور اجتماع أمني رفيع المستوى.

وأدلى النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو بهذه التصريحات لدى وصوله إلى واشنطن عشية الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية، وهو اجتماع أمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال للصحفيين في مطار دالاس الدولي بالقرب من واشنطن "أعتقد أن هناك احتمالا لأن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابراً للقارات في ديسمبر". ولم يوضح المعلومات الاستخباراتية التي دفعته إلى الاعتقاد بذلك.

أخبار ذات صلة
وفد من دائرة تنمية المجتمع يزور كوريا الجنوبية
تحطم طائرة إف-16 أميركية في كوريا الجنوبية

وردا على سؤال عما إذا كان إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس الشهر الماضي سيكون جزءا من المناقشات في جلسة الاجتماع، قال كيم إن الصاروخ الباليستي الذي يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو موضوع مناقشات "الردع الموسع" بين سول وواشنطن. وتنظر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي على أنه استخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.

ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية، للدفاع عن حليفتها. وقال "سواء كان هذا الصاروخ الباليستي طويل أو قصير المدى، ففي حال تم تحميل (سلاح) نووي عليه، فإنه يصبح تهديدا نوويا وهجوما نوويا ضدنا".

يشار إلى أنه تم إنشاء المجموعة الاستشارية النووية بموجب إعلان واشنطن الذي اعتمده الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمتهما في واشنطن في أبريل كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز مصداقية الردع الموسع. وعقدت الجلسة الافتتاحية في سول في يوليو، بقيادة كيم ومنسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل ومنسقة مجلس الأمن القومي لسياسة الدفاع والحد من الأسلحة كارا أبيركرومبي.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
إيقاف المعتدي على الحكم مدى الحياة
الرياضة
إيقاف المعتدي على الحكم مدى الحياة
اليوم 09:26
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يرصد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:20
«ذئاب روما» إلى الملحق في «يوروبا ليج»
الرياضة
«ذئاب روما» إلى الملحق في «يوروبا ليج»
اليوم 09:18
"الهلال الأحمر" يفتتح مركزاً لغسيل الكلى في جزر القمر
علوم الدار
"الهلال الأحمر" يفتتح مركزاً لغسيل الكلى في جزر القمر
اليوم 09:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©