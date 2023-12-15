كوريا الجنوبية: بيونج يانج قد تطلق صاروخاً باليستياً الشهر الجاري

أثار مسؤول أمني رئاسي كوري جنوبي يوم الخميس احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الشهر، وذلك لدى وصوله إلى واشنطن لحضور اجتماع أمني رفيع المستوى.

وأدلى النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو بهذه التصريحات لدى وصوله إلى واشنطن عشية الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية، وهو اجتماع أمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال للصحفيين في مطار دالاس الدولي بالقرب من واشنطن "أعتقد أن هناك احتمالا لأن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابراً للقارات في ديسمبر". ولم يوضح المعلومات الاستخباراتية التي دفعته إلى الاعتقاد بذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس الشهر الماضي سيكون جزءا من المناقشات في جلسة الاجتماع، قال كيم إن الصاروخ الباليستي الذي يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو موضوع مناقشات "الردع الموسع" بين سول وواشنطن. وتنظر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي على أنه استخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.

ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية، للدفاع عن حليفتها. وقال "سواء كان هذا الصاروخ الباليستي طويل أو قصير المدى، ففي حال تم تحميل (سلاح) نووي عليه، فإنه يصبح تهديدا نوويا وهجوما نوويا ضدنا".

يشار إلى أنه تم إنشاء المجموعة الاستشارية النووية بموجب إعلان واشنطن الذي اعتمده الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمتهما في واشنطن في أبريل كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز مصداقية الردع الموسع. وعقدت الجلسة الافتتاحية في سول في يوليو، بقيادة كيم ومنسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل ومنسقة مجلس الأمن القومي لسياسة الدفاع والحد من الأسلحة كارا أبيركرومبي.