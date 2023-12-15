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نقابة ألمانية تهدد بإضرابات خلال فترة عيد الميلاد

نقابة ألمانية تهدد بإضرابات خلال فترة عيد الميلاد
15 ديسمبر 2023 09:01

هددت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا بالإضراب خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس) المهمة بالنسبة لصناعة التجزئة، وذلك في نزاعها المستمر بشأن الأجور في هذا القطاع.

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وقال رئيس النقابة فرانك فيرنكيه لصحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" الألمانية في مقال نشر اليوم الجمعة "نحن مستعدون للتفاوض. وإذا لم يكن أصحاب العمل مستعدين للتفاوض ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فستستمر الإضرابات في فترة عيد الميلاد وما بعد عيد الميلاد". وأضاف أن توقف العمل في قطاع التجزئة له تأثيره بالفعل، خاصة في المخازن التابعة لمتاجر المواد الغذائية الكبيرة. وكانت فيردي وأرباب العمل في الولايات الألمانية الـ16 قد فشلوا على مدى عدة أشهر من المحادثات المنفصلة في كلا القطاعين في الاتفاق على شروط لزيادة الأجور لملايين العمال. وتطالب فيردي بمبلغ إضافي قدره 2.50 يورو على الأقل في الساعة، وحد أدنى للأجور يبلغ 13.50  يورو في الساعة، لعمال التجزئة في جميع مناطق ألمانيا. وتريد النقابة أن يكون الاتفاق الجماعي ساري المفعول لمدة عام.

المصدر: د ب أ
إضراب
ألمانيا
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