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التشيك ترحب ببدء مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

التشيك ترحب ببدء مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا
15 ديسمبر 2023 16:23

رحب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بقرار المجلس الأوروبي ببدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا.

ووصف رئيس الحكومة التشيكية القرار بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام ونجاح عظيم لأوروبا والاتحاد الأوروبي"، بحسب موقع إذاعة راديو براغ إنترناشونال.

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وقال إن بدء محادثات العضوية مع أوكرانيا علامة مهمة على أن الاتحاد الأوروبي مهتم بمستقبل البلد. وأضاف فيالا أن اجتماع المجلس الأوروبي أمس الخميس، كان أحد أصعب الاجتماعات التي حضرها على الإطلاق. وفي النهاية، غادر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي عارض بشكل قاطع بدء محادثات العضوية مع أوكرانيا، طاولة المفاوضات، ليفتح المجال لقرار الاتحاد الأوروبي.

المصدر: د ب أ
التشيك
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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