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روسيا تردّ على مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل
15 ديسمبر 2023 17:41

علّقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على قرار الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن انضمام كييف إلى التكتل. 
واعتبر الكرملين أن انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي قد «يزعزع» التكتل لأن هذين البلدين «لا تتوافر فيهما المعايير».
ورأى دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية أن الضوء الأخضر المعطى لأوكرانيا ومولدافيا من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا أيضا وضع المرشح، يهدف إلى «إلحاق الأذى بروسيا».
وقرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل البالغ عددها 27 بلداً.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، بما اعتبره «انتصاراً لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها»، إثر قرار الاتحاد الأوروبي.
وكتب زيلينسكي على منصة إكس «إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة»، موجهاً التهنئة إلى «كل أوكراني».

 

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
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