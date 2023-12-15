الحزب الحاكم في أذربيجان يرشّح علييف لفترة رئاسية جديدة

سمّى الحزب الحاكم في أذربيجان، اليوم الجمعة، الرئيس الحالي إلهام علييف مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

يحكم علييف (61 عاماً) أذربيجان منذ العام 2003.

الأسبوع الماضي، دعا الرئيس الأذربيجاني إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير 2024 بعدما كانت الانتخابات مقررة العام 2025.

تزداد شعبية علييف بعد ما حققه في إقليم ناغورني قره باغ في سبتمبر الماضي.

سمّى حزب "أذربيجان الجديدة"، اليوم الجمعة، علييف مرشحاً لإعادة انتخابه وذلك في اجتماع مجلس قيادة الحزب.

وقال علي أحمدوف نائب رئيس الحزب، خلال الاجتماع "هذا ليس قرار حزبنا فحسب بل قرار الشعب بأكمله".

وأضاف "طوال حكمه الذي استمر 20 عاماً، حقق إلهام علييف كل أمنيات شعبنا".

وأظهر استطلاع أن 75% من السكان يوافقون على كيفية تعامل علييف مع النزاع على منطقة ناغورني قره باغ.

في 19 سبتمبر، أرسل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف جيش بلاده إلى إقليم ناغورني قره باغ حيث ألقت قوات انفصالية سلاحها ووافقت على إعادة الاندماج مع أذربيجان.

أدى النزاع أعلى الإقليم إلى حربين بين أذربيجان وأرمينيا في 2020، وفي تسعينيات القرن الفائت أسفرتا عن سقوط عشرات آلاف القتلى من الجانبين.

ويتفاوض البلدان حالياً على معاهدة سلام شاملة.