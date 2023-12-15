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ماكرون يعلّق على احتمال نضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي
15 ديسمبر 2023 21:22

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زال "بعيدا جدا" رغم التقدم الذي أحرز في قمة للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وردا على سؤال بشأن انعكاسات انضمام القطاع الزراعي الأوكراني الهائل على المزارعين الفرنسيين، قال ماكرون إنه لا يزال هناك متسع من الوقت للاستعداد لذلك.
وأضاف الرئيس الفرنسي "نحن بعيدون جدا عن التوسع الفعلي نحو أوكرانيا. وفي أي حال، فإن التوسع مهما كان سيتطلب إصلاحا عميقا لقواعدنا. وبالتالي، لن يكون هذا ممكنا إلا عبر زيادة هائلة في التمويل".
وقرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل البالغ عددها 27 بلداً.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، بما اعتبره «انتصاراً لأوكرانيا» و«لأوروبا برمتها»، إثر قرار الاتحاد الأوروبي.
وكتب زيلينسكي على منصة إكس «إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة»، موجهاً التهنئة إلى «كل أوكراني».

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
أوكرانيا
انضمام
الاتحاد الأوروبي
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