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لبنان.. التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدّة عام

مجلس النواب اللبناني خلال جلسة تشريعية (أرشيفية)
16 ديسمبر 2023 01:07

بيروت (الاتحاد)

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صادق مجلس النواب اللبناني، أمس، على اقتراح القانون الرّامي إلى التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لمدّة سنة.
وقال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، قبل التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى التمديد لرتبة عماد أو لواء والمقدم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره: «كل اللبنانيين دون استثناء مع الجيش اللبناني، ولا أحد يزيد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال».
وطرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت فتم إقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد، وقضى الاقتراح برفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.
وأمس الأول، أكّد سفراء أميركا وبريطانيا وكندا، التزام بلدانهم بدعم الجيش اللبناني، وذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية برئاسة قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مشيدين بجهود الجيش في مراقبة الحدود وضبطها، إلى جانب دوره في محاربة الإرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره».

مجلس النواب اللبناني
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