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واشنطن: تمديد وقف إطلاق النار بشرق الكونجو لأسبوعين

أحد مؤيدي الرئيس الحالي يلوح بالعلم أثناء الحملة الانتخابية (أ ف ب)
16 ديسمبر 2023 01:07

واشنطن (وكالات)

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أعلن مسؤول أميركي مطلع أن الأطراف المشاركة في وقف إطلاق النار في مناطق شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية اتفقت على تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين.
وقال المسؤول الكبير بإدارة الرئيس جو بايدن، والذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لقد تم تمديد وقف إطلاق النار في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية لأسبوعين».
يأتي الاتفاق، الذي لم يتم الكشف عنه من قبل ولا يمكن التحقق منه بشكل مستقل من خلال الأطراف، قبل الانتخابات العامة المقررة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في 20 ديسمبر الحالي.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، بدأت لاثنين، وقال إنه يشمل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية التي تحتل بعض مراكز العبور الرئيسية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقال مسؤولون أميركيون إن وقف إطلاق النار الأوليّ انتهى وشهد التزاماً «على نطاق واسع».
ويعد الصراع والعنف في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية من بين العديد من القضايا التي تثير القلق قبل الانتخابات، لتضاف لقضايا أخرى مثل حالة الاقتصاد في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 95 مليون نسمة.

جمهورية الكونجو الديمقراطية
الكونجو
الكونجو الديموقراطية
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