الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعم أوكرانيا رغم فيتو المجر

تعهد القادة الأوروبيون، اليوم الجمعة، بمواصلة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن تمسك المجر بتعطيل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خلال قمة جديدة مطلع عام 2024.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل "حتى ذلك الحين، سنستغل الوقت للتأكد من أنّه مهما حدث، سيكون لدينا حلّ عملي في هذه القمة".

وظل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مصراً على رفض تقديم أي مساعدات إضافية لأوكرانيا خلال مفاوضات استمرت طوال الليل.

في مواجهة هذا المأزق، اتفق الزعماء الأوروبيون على الاجتماع مرة أخرى العام المقبل في قمة جديدة، على أمل التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء السبع والعشرين. والتزمت كافة الدول، باستثناء المجر، بمواصلة دعم كييف بصرف النظر عن موقف بودابست.

وأضافت فون دير لايين، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية «نعمل بجد، بالطبع، للتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء السبع والعشرين. ولكنّني أعتقد أن من الضروري أيضاً العمل على بدائل محتملة من أجل التوصّل إلى حلّ علمي في حال عدم إمكان التوصل إلى اتفاق».

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس "أنا متفائل إلى حد معقول" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين كافة الدول الأعضاء.

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّه "واثق ومتفائل للغاية" بشأن قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزاماته تجاه أوكرانيا.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعيم المجري إلى "التصرف كأوروبي" وعدم أخذ الاتحاد الأوروبي "رهينة".

بعد ليلة طويلة من المفاوضات في بروكسل، أصر فيكتور أوربان على ربط موافقته على دعم كييف بالإفراج عن جميع الأموال الأوروبية المجمدة المخصصة لبلده.

وقال للإذاعة الرسمية المجرية "قلت دائما إنه إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي (...) فإن المجر ستغتنم الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه. ليس النصف، ولا الربع، بل الكل".

كان الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، منها 33 مليار يورو على شكل قروض و17 مليار يورو على شكل منح، على مدى أربع سنوات تبدأ من العام المقبل.

وتعتبر هذه المساعدة الجديدة حاسمة فيما لا تزال المساعدات الأميركية، البالغة أكثر من 60 مليار دولار أميركي، موضع جدل في الكونغرس بسبب إحجام النواب الجمهوريين عن إقرارها.