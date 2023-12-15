"الصحة العالمية" تحذّر من إصابات بمرض تمثل خطراً عالمياً

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من حدوث تفش واسع النطاق لمرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أعلنت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، من مقرها في جنيف، أن أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 600 حالة وفاة لها علاقة بالمرض، حدثت في الكونغو بين يناير ومنتصف نوفمبر الماضيين.

وقالت روزاموند لويس، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، إن تفشي المرض يشكل خطراً على السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والدول المجاورة، وفي أنحاء العالم.

وتعمل المنظمة مع السلطات في الكونغو لتوسيع طاقة الاختبارات وجلب اللقاح إلى البلاد.

وحسب لويس، فإن الانتشار المتزايد للمرض يعود، من بين أمور أخرى، إلى وجود معابر حدودية كثيرة بين الكونغو والدول المجاورة.

وأضافت الخبيرة أن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من انتشار المرض الفيروسي في الإقليم. كذلك تشعر المنظمة بالقلق بسبب اكتشاف طريقة جديدة لتفشي سلالة فيروس جدري القرود المنتشرة في الكونغو.