اليونان: مليارا يورو سنوياً تكلفة التغير المناخي على البلاد

أثينا (وكالات)

ذكر تقرير صادر عن «بنك اليونان» (البنك المركزي) ومحافظه، يانيس ستورناراس حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية في اليونان، أن تكاليف تغير المناخ، بالنسبة لليونان، بحلول نهاية القرن، تقدر بـ 2.2 مليار يورو سنويا، أو حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالقيم الحالية.

وتنعكس الغابات، التي تحترق والمحاصيل التي يتم تدميرها والسياحة التي ستتقلص مع ارتفاع درجات الحرارة، جميعاً على تلك التكلفة، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أمس.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تخاطر اليونان بمواجهة التصحر في حوالي 40%، من أراضيها لاسيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد.

ومن المتوقع أن ينخفض سقوط الأمطار بشكل ملحوظ، بعد عام 2050، لاسيما في الأجزاء الواقعة في أقصى جنوب البلاد.