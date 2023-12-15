مقتل 3 رجال شرطة بهجوم مسلح في باكستان

إسلام آباد (الاتحاد)

أعلن مسؤولون باكستانيون أمس، مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين في هجوم انتحاري استهدف مقر قيادة الشرطة في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان.

وقال مسؤول الشرطة في الإقليم افتخار علي شاه، إن أحد المهاجمين فجر نفسه في المدخل الرئيس لمقر قيادة الشرطة ما فتح الطريق أمام باقي المهاجمين لاقتحام المقر فيما تعاملت قوات الحراسة معهم في تبادل لإطلاق النار. وأكد مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين في الهجوم نقلا بعده إلى أقرب مستشفى مشيرا إلى مقتل ثلاثة مسلحين خلال تبادل إطلاق النار. وأضاف أن قوات الأمن فرضت طوقاً أمنياً في منطقة الهجوم وأطلقت حملة بحث عن أي عناصر مسلحة متوارية في المنطقة.

من جانبه دان رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار الهجوم بشدة مقدما تعازيه لأسر الضحايا قائلا في بيان إن «الأمة بأسرها تثني على شجاعة أفراد الأمن الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن».