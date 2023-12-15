بروكسل تقرر فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا

بروكسل (وكالات)

وافقت 26 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، أمس، على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، فيما هدد رئيس الوزراء المجري بتعطيل طويل المدى لمنح مساعدات لكييف إذا لم تفرج بروكسل عن كلّ الأموال المجمدة المخصصة لبلاده.

بعد ليلة طويلة من المفاوضات في بروكسل والتي لم تُفضِ إلى رفع حق النقض الذي استخدمته المجر على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، طالب فيكتور أوربان بأن تُدفع للمجر جميع الأموال الأوروبية العائدة إليها والبالغة مليارات الدولارات والتي لا تزال مجمّدة باليورو قبل أن يدرس إمكان التراجع عن معارضته لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال الزعيم المجري: «لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي ستغتنم المجر الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه، ليس نصف ذلك ولا الربع بل الكلّ». وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنّ دول الاتّحاد الأوروبي ستستأنف «مطلع العام المقبل» المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.

قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته: «توصّلنا لاتّفاق ضمن 26 دولة، ليس هناك اتّفاق من جانب المجر في الوقت الحالي، لكنّني واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق العام المقبل».

ووافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو هي 33 مليار يورو على شكل قروض و17 مليار يورو على شكل هبات على أربعة أعوام اعتباراً من 2024.

وتعتبر هذه الشريحة الجديدة حاسمة بالنسبة لكييف التي لا تزال تنتظر إفراج الكونغرس الأميركي عن 60 مليار دولار معطلة بسبب معارضة مسؤولين جمهوريين.

في المقابل وافق رئيس الوزراء المجري، أمس الأول، على عدم تعطيل فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وغادر القاعة خلال التصويت على هذه المسألة.

وقرّر القادة المجتمعون في بروكسل «فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا»، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مضيفاً «إنها إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارّتنا»، فيما اعتبر الكرملين أن انضمام أوكرانيا ومولدافيا قد يزعزع الاتحاد الأوروبي.

كذلك، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح وقرر فتح مفاوضات انضمام مع البوسنة الهرسك وفق شروط محددة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذا القرار بمثابة انتصار لأوكرانيا ولأوروبا برمّتها يحفّز ويُلهم ويُعزز القوة، فيما رحّب البيت الأبيض بـ«قرار تاريخي».

وتزامناً مع بدء القمة الحاسمة في بروكسل، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ثقته بانتصار بلاده، قائلاً إنّ «قواتنا المسلحة تحسّن مواقعها على طول خط المواجهة».