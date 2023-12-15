الأمم المتحدة: نطاق الموت والدمار في غزة «لم يسبق له مثيل»

نيويورك (الاتحاد)

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقريره ربع السنوي عن تنفيذ القرار 2334، بشأن وضع حد للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكر جوتيريش في التقرير، أن «حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ونطاق الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل، ولا يمكن تحمل مشاهدته»، وأنه «يروعه أن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت أشخاصاً محميين، بمن في ذلك الصحافيون، والعاملون في مجال الصحة والمجال الإنساني، بالإضافة إلى البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة». وأعرب عن إدانته لقتل المدنيين بمن في ذلك النساء والأطفال. وأضاف التقرير، أن «أعداد الضحايا والجرحى تثير تساؤلات حول مدى الالتزام باشتراطات التمييز والاحتياطات في الهجوم والتناسب».

وعن العنف في الضفة الغربية، قال: «لقد تجاوز عام 2023 عام 2022 باعتباره العام الأكثر دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الضحايا في عام 2005».