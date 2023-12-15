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اللجنة «العربية الإسلامية» تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

أعضاء اللجنة العربية الإسلامية ووزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية (من المصدر)
16 ديسمبر 2023 01:07

الرياض (الاتحاد)

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جدد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، أمس، دعوتهم للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «أعضاء اللجنة طالبوا خلال اجتماع في أوسلو بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر». وأضافت الوكالة أن «أعضاء اللجنة شددوا أيضاً خلال اجتماعهم مع رئيس وزراء النرويج، ووزراء خارجية عدد من البلدان الأوروبية على أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية». كما أكد أعضاء اللجنة «أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة»، وعبروا عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.
ودعت اللجنة إلى تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة رفضها لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
جاء الاجتماع برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحضور رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس جار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك «النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا - آيسلندا»، ودول اتحاد البنلوكس «هولندا - بلجيكا - لوكسمبورج»، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

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