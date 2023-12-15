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روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيّرات داخل أراضيها

أضرار في مبنى سكني في كورسك إثر سقوط طائرة مسيرة (أرشيفية)
16 ديسمبر 2023 00:03

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ست مسيرّات أوكرانية، اليوم الجمعة، في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.
وأعلنت الوزارة مساءً، عبر تطبيق "تلغرام"، أنها حيّدت مسيّرتين ثم أربع مسيّرات بواسطة دفاعاتها الجوية. 
وأضافت أن هذه الأجهزة كانت تستهدف "منشآت على الأراضي الروسية" من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأكّد رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، أن القوات الروسية صدت هجوماً بطائرة مسيّرة، داعياً السكان، عبر تطبيق "تلغرام"، إلى "التزام الهدوء".
وأصبحت الهجمات بمسيّرات تنفذ بشكل شبه يومي في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إلا أن توغل طائرات مسيّرة بمجموعات مثلما حدث الجمعة يبقى أقل تواتراً.
وفي الأشهر الأخيرة، استُهدفت العاصمة الروسية موسكو ومحيطها بطائرات مسيّرة.

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المصدر: وكالات
كورسك
روسيا
طائرة مسيرة
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