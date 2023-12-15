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تعهدات بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للاجئين

للاجئون في أفريقيا (أرشيفية)
16 ديسمبر 2023 00:50

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن مشاركين في المنتدى العالمي للاجئين تعهدوا بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار أميركي للتصدي لأزمة لاجئين عالمية في تحرك قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيسهم في "الحد من تيار البؤس".
حضر آلاف الأشخاص من منظمات إغاثة وشركات والمجتمع المدني المنتدى الذي استمر لثلاثة أيام في جنيف بسويسرا مع تجاوز عدد النازحين واللاجئين رقما قياسيا بلغ 114 مليون نسمة بسبب الصراعات والفقر وتغير المناخ.
وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه سعيد وفخور بالنتيجة التي تأتي بينما تواجه المفوضية عجزا حادا في التمويل ومع محاولتها مكافحة خطاب غربي متزايد يرى اللاجئين تهديدا.
وأضاف، في كلمة ختامية أمام المنتدى "هذا العمل ضروري جدا لأن العالم مثلما تعرفون يواصل مواجهة أوقات عصيبة للغاية".
وتابع "يتطلب العالم حاليا إعادة تنشيط الإنسانية والطاقة للتغلب على التحديات أمامنا بما في ذلك تحدي التهجير القسري".
وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "هذا المنتدى يساعدنا في الحد من تيار البؤس"، وذلك خلال كلمته الختامية بعد أن أشار إلى الأزمات الإنسانية في أماكن عدة من العالم.
وأضاف "تمنحني (التعهدات) أملاً في أن يكون بوسعنا تحقيق توافق عالمي للتصدي بشكل نهائي للتحديات الضخمة في عصرنا والتي تؤجج أزمة اللاجئين".

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المصدر: وكالات
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فيليبو جراندي
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