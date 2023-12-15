روسيا تدمر 26 مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، الجمعة.

وذكر بيان للوزارة، على تطبيق "تلغرام"، أن عمليات الاعتراض تمت بين الساعة 8.30 و10.30 مساء (1730 و1930 بتوقيت جرينتش).

كانت الوزارة قالت إنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية، الجمعة، في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة مساءً، عبر تطبيق "تلغرام"، أنها حيّدت مسيّرتين ثم أربع مسيّرات بواسطة دفاعاتها الجوية.

وأضافت أن هذه الأجهزة كانت تستهدف "منشآت على الأراضي الروسية" من دون تقديم تفاصيل إضافية.