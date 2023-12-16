ولاية أريزونا تنشر الحرس الوطني في مناطق حدودية مع المكسيك

أعلنت الحاكمة الديموقراطية لولاية أريزونا أنها وقعت أمرا تنفيذيا لنشر الحرس الوطني عند الحدود مع المكسيك، متهمة حكومة الرئيس جو بايدن بالتقاعس عن القيام بواجبها في مسألة الهجرة.

وكان حرس الحدود الأميركي والجمارك قد علقا العمل في معبر لوكفيل الحدودي في الولاية بسبب الارتفاع الكبير في تدفق المهاجرين، ما أدى فعليا إلى إغلاق المعبر الأكثر نشاطا مع المكسيك.

وقالت كايتي هوبز الجمعة بعد توقيعها الأمر التنفيذي بهدف إعادة تشغيل المعبر "مرة أخرى، ترفض الحكومة الفدرالية القيام بعملها لتأمين حدودنا والحفاظ على مجتمعاتنا آمنة".

أضافت "بموجب هذا الأمر التنفيذي، أنا أتحرك حيثما تقاعست الحكومة الفدرالية"، موضحة أن "أريزونا تحتاج إلى الموارد والقوة العاملة لإعادة فتح معبر لوكفيل وإدارة تدفق المهاجرين".

وتابعت "على الرغم من الطلب المتواصل للمساعدة، رفضت إدارة بايدن تأمين الموارد التي هناك حاجة ماسة إليها عند حدود أريزونا".

وتعتمد اقتصادات العديد من مجتمعات المنطقة على المهاجرين القانونيين الذين يستخدمون معبر لوكفيل، وقد أثّر إغلاقه على العائلات التي تعيش على جانبي الحدود.

وتعد الهجرة قضية رئيسية في الانتخابات المقبلة، والحزب الجمهوري يضع نصب عينيه انتزاع الولايات "الأرجوانية" المتأرجحة مثل أريزونا، ما يضع هوبز في موقف محرج.

وطلبت هوبز الأسبوع الماضي في رسالة إلى البيت الأبيض نشر الحرس الوطني لإعادة فتح معبر لوكفيل إضافة إلى صرف نفقات بقيمة 500 مليون دولار.

لكن هوبز بتوقيعها الأمر التنفيذي تقر بعدم استجابة إدارة بايدن لها.



