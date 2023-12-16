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روسيا تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات

روسيا تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات
16 ديسمبر 2023 09:33

 قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الليفتنانت جنرال سيرجي كاراكاييف يوم الجمعة إن روسيا تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات في عام 2024.

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وفي مقابلة مع صحيفة "رد ستار" الروسية، قال كاراكاييف إنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في إطار تجارب الطيران لأنظمة الصواريخ الجديدة والتدريبات للقوات المسلحة الروسية. وقال كاراكاييف إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان تبادل المعلومات بشأن عمليات الإطلاق المخططة للصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من غواصات.

المصدر: د ب أ
روسيا
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