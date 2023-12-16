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توصل نقابة ألمانية لاتفاق بشأن الأجور

توصل نقابة ألمانية لاتفاق بشأن الأجور
16 ديسمبر 2023 13:39

توصل ممثلو صناعة الحديد ونقابة أي.جي. ميتال العمالية في شمال غرب ألمانيا، اليوم السبت، لاتفاق جديد بشأن الأجور. وينظر إلى الاتفاق على أنه رائد في مجال صناعة الحديد بألمانيا ككل.

وقالت نقابة أي.جي. ميتال إن الاتفاق يشمل دفع ثلاثة آلاف يورو (3270 دولار) تعويضا عن ارتفاع معدل التضخم الماضي وكذلك زيادة نسبتها 5.5 % في الأجور اعتبارا من الأول من يناير2025 .ومن المقرر أن يستمر حتى 30 سبتمبر2025 .ويضم الاتفاق أيضا ضمانات عمل، في الوقت الذي يتحول فيه القطاع من فحم الكوك إلى الهيدروجين في إطار خطط خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أفران الصهر. كما سيتم خفض ساعات العمل المعيارية من 35 إلى 32 ساعة أسبوعيا. ولم تحقق النقابة هدفها المتمثل في الإبقاء على الأجر الكامل، وعوضا عن ذلك سوف يتم الدفع للموظفين العاملين بدوام كامل نظير 33 ساعة.

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وجرى التوصل إلى الاتفاق في جولة خامسة، ماراثونية من المحادثات استمرت 14 ساعة في مدينة دوسيلدورف بقلب منطقة الرور .

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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