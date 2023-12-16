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الديوان الأميري الكويتي ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الديوان الأميري الكويتي ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
16 ديسمبر 2023 14:05

 

نعى الديوان الأميري لدولة الكويت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت»

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
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