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بوتين يترشح كمستقل لفترة رئاسية جديدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
16 ديسمبر 2023 17:08

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم السبت، نقلاً عن مؤيدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيترشح للرئاسة مجدداً بصفته مرشحاً مستقلاً له قاعدة شعبية عريضة وليس مرشحاً عن أحد الأحزاب.
وقالت وكالات أنباء روسية إن مجموعة تتألف من أكثر من 700 من السياسيين والشخصيات البارزة في المجالين الرياضي والثقافي بادروا بالتجمع، اليوم، في العاصمة موسكو وأيّدوا بالإجماع ترشح بوتين بصفته مرشحاً مستقلاً.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن أندريه تورتشاك، المسؤول الكبير في حزب «روسيا المتحدة» الحاكم، قوله إن بوتين لن يخوض الانتخابات مرشحاً عن الحزب، إلا أنه يحظى بالتأييد الكامل من الحزب بصفته مرشحاً مستقلاً.
ونقلت الوكالة أيضاً عن سيرجي ميرونوف السياسي الكبير في حزب «روسيا العادلة»، الذي يدعم بوتين، قوله إن الرئيس الروسي سيترشح بشكل مستقل وإنه سيجري جمع التوقيعات تأييداً له.

 

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المصدر: وكالات
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