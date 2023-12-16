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تحذير من أزمة جوع تهدد ملايين الأطفال في أفغانستان

أطفال في أفغانستان
16 ديسمبر 2023 17:43

حذرت منظمة دولية، اليوم السبت، من أزمة جوع تهدد ملايين الأطفال في أفغانستان خلال عام 2024.
وذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال»، في تقرير أنه في العام المقبل، سيواجه واحد من بين كل ثلاثة أطفال في أفغانستان الجوع. 
وطبقاً للتقرير الصادر عن المنظمة، من المتوقع أن يواجه حوالي 16 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد، قبل مارس 2024، وأكثر من سبعة ملايين منهم من الأطفال، بحسب ما نقلته وسائل إعلام. 
وذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية غير الحكومية أن «من المتوقع أن يواجه حوالي 15,8 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان البلاد، انعدام الأمن الغذائي الحاد، قبل مارس 2024، وأن نصف هؤلاء تقريباً أو 7,8 مليون من الأطفال».
 وذكر بعض سكان العاصمة كابل أنه مع قدوم موسم البرد، تضاعفت التحديات، التي يواجهونها. 

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المصدر: وكالات
أفغانستان
الجوع
الأطفال
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