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بوتين يوجّه تحذيراً بشأن الانتخابات الرئاسية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
16 ديسمبر 2023 18:46

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حصول «تدخل» أجنبي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في روسيا والمقررة في مارس 2024.
وقال بوتين المرشّح لإعادة انتخابه، خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في «الدوما»، مجلس النواب في البرلمان، إن «أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية».
وأكد «نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله. إن الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا».
وشكر الرئيس الروسي أعضاء الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تشارك «في العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا و«تقاتل جنبا إلى جنب من أجل روسيا»، وتلك التي تساعد الجنود وعائلاتهم.
وأعلن بوتين، الأسبوع الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 مارس.

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
الانتخابات الرئاسية
التدخل
تدخل أجنبي
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