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رئيس جنوب أفريقيا السابق يعلن موقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة

جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا السابق يعلن موقفه من انتخابات الرئاسة
16 ديسمبر 2023 19:58

أعلن جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا السابق، اليوم السبت، أنه لن يصوت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في الانتخابات العامة عام 2024.
وعزل زوما في 2018 وهو ملاحق في قضايا عدة.
ولن ينسحب زوما، البالغ 81 عاماً، من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يحكم البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري، والذي كان أحد أركانه لفترة طويلة. لكنه لن يقوم بحملة لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
 ودعا الرئيس السابق، خلال مؤتمر صحافي في سويتو، إلى التصويت لصالح حزب راديكالي ناشئ يُدعى «رمح الأمة» (اومخونتو وي سيزوي)، على اسم الجناح المسلح السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وقال زوما، في نص قرأته ابنته دودوزيل «لا أستطيع ولن أقوم بحملة من أجل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي».
وأعقبت اعتقال جاكوب زوما، في يوليو 2021، احتجاجات عنيفة وعمليات نهب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصاً.

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المصدر: رويترز
جاكوب زوما
جنوب أفريقيا
انتخابات رئاسية
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي
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