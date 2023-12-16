سنغافورة تسجل زيادة كبيرة بإصابات «كورونا»

ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم السبت، أنها سجلت زيادات كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، ناصحة السكان بارتداء الكمامات.

وقالت الوزارة، إن الإصابات بمرض «كوفيد - 19» ارتفعت في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر الجاري إلى 56043 حالة، بزيادة 75 % عن الـ 32035 حالة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وهذا هو ثالث أسبوع يشهد زيادة فى حالات العدوى بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أنها ستنشر تحديثا يوميا لأعداد المصابين بـ«كوفيد» اعتباراً من 19 ديسمبر، الجاري حسبما أفادت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية اليوم السبت.

ونصحت الوزارة السكان بوضع الكمامات في الأماكن المزدحمة حتى إن لم يكونوا مرضى، خاصة في الأماكن المغلقة أو حول الأشخاص المعرضين للخطر.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان صحفي، أنها ستفتح منشأة ثانية لعلاج المصابين بمرض «كوفيد - 19» مطلع الأسبوع الجاري، لزيادة عدد الأسرّة.