الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تعلن إسقاط «مسيّرة» قبالة ساحل البحر الأحمر

مصر تعلن إسقاط «مسيّرة» قبالة ساحل البحر الأحمر
17 ديسمبر 2023 01:23

القاهرة (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن إحباط هجوم شنته عشرات الطائرات المسيرة
هجوم «حوثي» بالصواريخ على سفينتين بالبحر الأحمر

أفاد مصدران أمنيان أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه أنها طائرة مسيرة قبالة ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة دهب على الساحل الشرقي لسيناء. وذكر المصدران الأمنيان أن مصدر الطائرة المسيرة غير معروف.
وقال شهود في دهب إنهم رأوا جسماً يسقط في الماء، وقالوا إنهم رأوا جسماً طائراً آخر يسقط في منطقة جبلية قريبة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على أهمية الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ووضع حد لهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
إلى ذلك، قال متحدّث باسم البيت الأبيض إنّ عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين، مضيفاً أنّ الولايات المتّحدة ستعلن عن مزيد من التفاصيل بشأن فرقة عمل بحرية في الأيّام المقبلة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه المجرى الملاحي في باب المندب، أحد الصاروخين أصاب سفينة ترفع العلم الليبيري، والتي بثت نداء استغاثة ذكرت خلاله أن السفينة تكافح حريقاً ناجماً عن هجوم صاروخي.

مصر
البحر الأحمر
طائرة مسيرة
سيناء
الجيش المصري
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان في غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: لا سلام في غزة دون وقف إطلاق النار
17 ديسمبر 2023
جنود من الجيش العراقي يصطفون خارج مركز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية العراقية
17 ديسمبر 2023
طفلة تسير على أنقاض منزلها المدمر في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«الجمعية العامة» تستأنف دورتها الاستثنائية حول غزة
17 ديسمبر 2023
تسارع وتيرة تفشي المرض على مدار الأسابيع الأخيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مخاوف من تفشٍ جديد لـ«الكوليرا» في اليمن
17 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©