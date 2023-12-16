مصر تعلن إسقاط «مسيّرة» قبالة ساحل البحر الأحمر

القاهرة (وكالات)

أفاد مصدران أمنيان أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه أنها طائرة مسيرة قبالة ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة دهب على الساحل الشرقي لسيناء. وذكر المصدران الأمنيان أن مصدر الطائرة المسيرة غير معروف.

وقال شهود في دهب إنهم رأوا جسماً يسقط في الماء، وقالوا إنهم رأوا جسماً طائراً آخر يسقط في منطقة جبلية قريبة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على أهمية الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ووضع حد لهجمات الحوثيين على السفن التجارية.

إلى ذلك، قال متحدّث باسم البيت الأبيض إنّ عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين، مضيفاً أنّ الولايات المتّحدة ستعلن عن مزيد من التفاصيل بشأن فرقة عمل بحرية في الأيّام المقبلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه المجرى الملاحي في باب المندب، أحد الصاروخين أصاب سفينة ترفع العلم الليبيري، والتي بثت نداء استغاثة ذكرت خلاله أن السفينة تكافح حريقاً ناجماً عن هجوم صاروخي.