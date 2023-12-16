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إندونيسا تطلب من اليابان دعم الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة

فلسطينيون يقفون داخل منزل مدمر في رفح (أ ف ب)
17 ديسمبر 2023 01:14

جاكرتا (وكالات)

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طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمس، من اليابان دعم الدعوات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية. 
والتقى ويدودو برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مكتبه في طوكيو أمس، وناقشا مجموعة من القضايا، من بينها القضية الفلسطينية، وفقاً لبيان صحفي صدر من مكتب الصحافة الإعلام والمعلومات لدى سكرتارية الرئاسة الإندونيسية. 
وجدد الرئيس الإندونيسي خلال الاجتماع سعى بلاده الثابت من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودخول عملية سريعة لتطبيق حل الدولتين، وطلب دعم اليابان في هذه المساعي. 
ومن المقرر أن يتناول مجلس الأمن الدولي في اجتماعه القادم، قراراً جديداً بشأن غزة، بعد عدة محاولات فاشلة للقيام بذلك. 
وتدعو المسودة المقدمة حول هذا الموضوع في المقام الأول إلى تسهيل لوجستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إندونيسا
اليابان
فلسطين
إسرائيل
غزة
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