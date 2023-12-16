«الجمعية العامة» تستأنف دورتها الاستثنائية حول غزة

نيويورك (الاتحاد)

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لمعالجة الوضع في قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

جاء ذلك بناء على طلب من البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيساً للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيساً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمة دولة فلسطين، أن «الدول لديها التزامات قانونية وأخلاقية للتصرف والعمل على وقف الفظائع وإنقاذ الأرواح البشرية».

ونوه منصور باستجابة الجمعية العامة للدعوة المبدئية ودعوات الأمم المتحدة من خلال أمينها العام ومنظماتها، إلى جانب شعوب العالم أجمع، لوقف إطلاق النار الإنساني.