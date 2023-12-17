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بوتين يردّ على تصريحات بايدن بشأن الهجوم على الناتو

صواريخ روسية
17 ديسمبر 2023 16:19

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريحات لنظيره الأميركي جو بايدن قال فيها إن روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا.
وأضاف بوتين أن روسيا لا مصلحة لها في خوض قتال مع حلف الناتو.
ولدى مناشدته الجمهورين، في وقت سابق من الشهر الجاري عدم قطع تقديم المزيد من المساعدات العسكرية، حذر بايدن من أنه إذا انتصرت روسيا على أوكرانيا، فإن موسكو لن تتوقف وستهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين، في مقابلة بثها التلفزيون الروسي اليوم الأحد، إنه "لا سبب أو مصلحة.. ولا مصلحة جيوسياسية أو حتى اقتصادية أو سياسية ولا عسكرية للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي". وأضاف بوتين "وأعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك"، مشيرا إلى أنها محاولة من بايدن لتبرير "سياسته" حيال روسيا.
تأسس حلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة في 1949، لتوفير الأمن الغربي ضد الاتحاد السوفيتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، تم توسيعه ليشمل بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق ودول حلف وارسو السابق.
ووصف بوتن مرارا توسع حلف شمال الأطلسي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بأنه دليل على طريقة متعجرفة ينتهجها الغرب في التعامل مع المخاوف الأمنية الروسية.
وبموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي "تتفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح ضد واحدة أو أكثر منها في أوروبا أو أميركا الشمالية يعتبر هجوما ضدها جميعا".
وقال بوتين إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل الماضي سيجبر روسيا على "تركيز وحدات عسكرية معينة" في شمال روسيا بالقرب من حدودها.

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المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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