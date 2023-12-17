التشاديون يصوتون في استفتاء شعبي على دستور جديد

بدأ التشاديون التصويت، اليوم الأحد، في استفتاء على دستور جديد يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة نهاية 2024.

في العاصمة نجامينا، تغطّي الملصقات الجدران، مع عبارة «نعم» للدستور بهدف «دولة موحدة ولا مركزية».

وكان الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو أول من أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع في نجامينا.

وقال، بعد الإدلاء بصوته: «كلّ بطاقة اقتراع توضع في الصندوق هي خطوة أخرى نحو الاستقرار والازدهار لبلادنا».

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 ديسمبر الجاري، على أن تصادق عليها المحكمة العليا في 28 منه.