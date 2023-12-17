أوكرانيا وروسيا تعلنان إحباط هجمات بمسيّرات وصواريخ

قالت أوكرانيا إنها اعترضت صاروخا على الأقل و20 طائرة مسيّرة، بينما أكدت روسيا إسقاط 33 مسيّرة، في هجمات متبادلة ليل السبت الأحد.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن «قوات روسية شنّت هجمات باستخدام صاروخ اسكندر وصاروخ كاي اتش-59... إضافة إلى 20 مسيّرة هجومية».

وأكدت كييف أن قواتها أسقطت المسيّرات وأحد الصاروخين، في حين أن الصاروخ الثاني «لم يبلغ هدفه».

وأشارت إلى أن الصاروخين أطلقا من شبه جزيرة القرم، ومنطقة خيرسون الأوكرانية، من دون أن تحدد ما إذا كانت الهجمات قد أدت إلى وقوع أضرار أو إصابات في الأرواح.

من جهتها، أعلنت روسيا إحباط هجمات استخدمت فيها 33 مسيّرة كانت تستهدف ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي «دمّرت واعترضت 33 طائرة أوكرانية من دون طيار في أجواء مناطق ليبتسك وروستوف وفولغوغراد».

وفي حين تتعرض المناطق الروسية الحدودية مع أوكرانيا لهجمات شبه يومية بطائرات مسيّرة، تبقى العمليات واسعة النطاق باستخدام طائرات متعددة، أمراً نادراً.

وسبق لأوكرانيا أن استهدفت بالمسيّرات الهجومية، منطقة العاصمة الروسية موسكو ومحيطها.