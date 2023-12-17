الأحد 17 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإفراج في مالي عن رهينة مختطف منذ 6 سنوات

جيركو فان ديفينتر
17 ديسمبر 2023 18:36

أفرج عن الممرض الجنوب أفريقي جيركو فان ديفينتر (48 عاماً) الذي خطفه إرهابيون في ليبيا في نوفمبر 2017 ثم نقل إلى مالي، وهو حاليا في الجزائر لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وإنسانية اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني مالي، اليوم «علمنا أنه أفرج عن الرهينة الجنوب أفريقي (جيركو فان ديفينتر) أول من أمس الجمعة». وأكد مصدر إنساني أجنبي نبأ الإفراج عن الرهينة الجنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر.
وأكد المصدران معلومات أوردتها الأحد منظمة «Gift of the Givers» الإنسانية في جنوب أفريقيا والتي قامت بدور الوسيط في عملية الإفراج.
خطف جيركو فان ديفينتر، وهو ممرض كان يعمل في شركة أمنية، في ليبيا في 3 نوفمبر 2017 أثناء توجهه إلى موقع بناء محطة كهرباء على بعد حوالى ألف كلم من العاصمة طرابلس ثم نقل إلى مالي.
وقال المصدر الأمني إنه بعد الإفراج عنه، الجمعة، بات ديفينتر «حالياً تحت المراقبة في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة».
من جانبه، قال المصدر الإنساني، إنه «التقى سريعاً» الرهينة السابق عند الحدود الجزائرية بدون تحديد تاريخ. وأضاف أنه «نقل إلى الجزائر، حيث كان من المقرر أن يدخل المستشفى قبل أن يعود إلى جنوب أفريقيا» في موعد غير محدد.

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي
انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي
المصدر: وكالات
رهينة
اختطاف
عامل إغاثة
مالي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يضرب إقليم بابوا الإندونيسي
اليوم 19:49
إطلاق صاروخ كوري شمالي
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تحذّر واشنطن وسول من تحركاتهما العسكرية
اليوم 19:39
عاشور يفوز بعضوية «التمويل والتسويق» في «آسيوي القوى»
الرياضة
عاشور يفوز بعضوية «التمويل والتسويق» في «آسيوي القوى»
اليوم 19:30
دفعة ثالثة من المتطوعين الطبيين تغادر الإمارات إلى غزة
علوم الدار
دفعة ثالثة من المتطوعين الطبيين تغادر الإمارات إلى غزة
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©